Mondiali 2018, Hazard a muso duro: "Meglio perdere con il Belgio che vincere con la Francia"

11/07/2018

La sconfitta con la Francia in semifinale ha lasciato il segno. La finale dei sogni è sfumata, e per Eden Hazard , capitano del Belgio , l'uomo che sognava di alzare la Coppa sotto il cielo di Mosca , è arrivato il momento dello sfogo. Ventiquattro ore ore dopo aver ammesso che tutta la sua famiglia "ha sempre tifato Francia", è proprio la Nazionale transalpina a finire nel mirino del fuoriclasse del Chelsea. "Preferisco perdere con questo Belgio piuttosto che vincere in una Francia del genere" ha dichiarato a Nieuwsblad.

Parole dure, quelle di Hazard, il quale ha comunque fatto autocritica: "La Francia non gioca bene, ma è efficiente. Noi non siamo riusciti a trovare il loro punto debole nonostante abbiamo giocato una grande partita. Siamo stati eliminati da una squadra più solida di noi".



Adesso, per Hazard, è arrivato il momento delle meritate vacanze. Poi, la nuova stagione. Sempre con il Chelsea? Difficile dirlo. In Spagna, infatti, è in corso un duello tra Barcellona e Real Madrid per strapparlo ai Blues, con i Blancos favoriti. D'altronde, con Cristiano Ronaldo alla Juventus, serve un fuoriclasse come Eden per continuare a provare a primeggiare in Europa e nel mondo.