Mondiali 2018: Griezmann, occhio all'amico Godin. Neymar rischia con il Brasile d'Europa

04/07/2018

URUGUAY-FRANCIA

Quello tra Uruguay e Francia è il match che apre le sfide dei quarti di finale (venerdì 6 luglio ore 16). La Celeste è imbattuta contro i transalpini ai Mondiali (1 vittoria e due pareggi): all'attivo un successo per 2-1 nel 1966 e due pareggi, entrambi per 0-0, nel 2002 e nel 2010. La Francia ha vinto solo uno degli 8 precedenti incontri con l’Uruguay (4 pareggi e 3 sconfitte), perdendo nel match più recente: 0-1 in un’amichevole giocata nel giugno 2013 (gol decisivo di Luis Suárez).



I Galletti sono imbattuti nelle ultime nove gare dei Mondiali giocate contro squadre sudamericane (5 vittorie e 4 pareggi), e hanno tenuto la porta inviolata in sette di queste. Degli ultimi sette incontri a eliminazione diretta (escludendo la finale) giocati ai Mondiali dalla Francia, i transalpini ne hanno vinti sei e perso uno. Tutte queste sfide sono terminate al 90° minuto.



Sarà una sfida speciale per Antoine Griezmann, legato in modo dissolubile alla cultura uruguaiana. Un legame nato ai tempi in cui militava nella Real Sociedad, dove il francese ha avuto come allenatore Martin Lasarte e come guida Carlos Bueno. Quest'ultimo lo ha introdotto negli usi e costumi del suo paese, insegnandogli a preparare il mate, la tradizionale bevanda sudamericana. Grazie a Bueno, Griezmann è diventato un tifoso del Penarol e ha imparato i cori dei tifosi. Il rapporto con l'Uruguay si poi cimentato una volta passato all'Atletico Madrid, dove ha conosciuto Diego Godin, grande amico e avversario venerdì insieme a Gimenez.



Difficile, invece, vedere il faccia a faccia tra Edinson Cavani e Kylian Mbappé, compagni d'attacco al Psg e trascinatori delle due squadre. Il Matador è alle prese con un problema al polpaccio e difficilmente sarà in campo.



