Mondiali 2018, gli eroi della Russia celebrati a Mosca da una folla immensa

09/07/2018

Eliminata ai quarti di finale solo ai rigori dalla Croazia, il Mondiale della Russia è terminato con una grande delusione. Che, però, ha lasciato presto spazio all'orgoglio per una rassegna iridata che ha comunque regalato grandi soddisfazioni a un intero Paese e ai suoi tifosi. A ringraziare i ragazzi guidati dal ct Stanislav Cherchesov è stato il presidente russo Vladimir Putin, che ha telefonato di persona al tecnico per congratularsi: "Mi ha chiamato poco dopo la partita - ha confermato Cherchesov - e si è congratulato con noi per la grande prestazione. Gli ho detto che eravamo delusi, ma lui ha risposto che dovremmo tenere gli occhi aperti e pensare subito al futuro".