Mondiali 2018, Giappone-Senegal 2-2: doppia rimonta di Nagatomo-Honda, il pari piace a tutti

24/06/2018 di ROBERTO OMINI

LA PARTITA

Giappone e Senegal sono, a loro modo, le belle sorprese d'esordio del girone. Dall'alto dei tre punti meritati al debutto (contro Colombia e Polonia) eccole al confronto: muscolare e pure tecnico il metodo di Koulibaly, Niang e compagni, attrezzati per aggredire; svelto e tenace quanto basta, e pure sorretto da qualità, il gioco di Nagatomo e compagni (Honda riparte dalla panchina). La sofferenza dell'impatto fisico, loro -i giapponesi- la compensano con chiare virtù di palleggio rapido.

L'impatto-partita del Senegal è quello atteso e non per caso dopo 12 minuti Mané si trova in zona-gol e grazie a un errore di Kawashima, portiere nipponico, realizza ...senza volerlo la rete dell'1-0., La palla respinta male dal portiere gli rimbalza sul ginocchio per finire in rete. Meritato comunque questo vantaggio, Niang e Sarr coadiuvati da Mané nel tridente offensivo creano non pochi imbarazzi al Giappone, per metà del primo tempo.

Poi la squadra di Nishino si prende il dovuto, ovvero la supremazia nella fitta rete di centrocampo allestita con Hasebe e Shibasaki a dettare le regole, e le offensive lanciate da dietro (Nagatomo in particolare) mettono a dura prova le retrovie brave, ma un po' lente, dei senegalesi scovando poco oltre la mezz'ora (34') la prodezza del pareggio che nasce da un'idea dell'ex interista biondo (Nagatomo appunto) e rifinita con uno stupendo destro a giro da Inui.

Il coraggio reciproco, poi, è la sintesi di una partita molto corretta, piacevole e senza calcoli difensivisti. Ci si gioca il passaggio agli ottavi che potrebbe toccare agli uni e agli altri, chiudendo il primo tempo con la smania di Niang che lo induce a esagerare in zona-gol, sbagliando. E con le incursioni del Giappone, mai banali.

La ripresa non cambia i connotati della sfida. Si fa di tutto per vincere, non snobbando un pareggio che comunque è una robusta speranza di andare avanti per tutte e due, e la prima occasione vera se la costruisce Inui andando a cogliere la traversa (parte alta) al 19', prologo all'idea di mezzo genio di Niang, un quasi colpo di tacco che libera Wagué al tiro-gol ravvicinato al 26'. Vantaggio del Senegal, diciamo pur meritato. Se fosse stato vantaggio Giappone, avremmo detto la stessa cosa.

Ma basta poco perché la gara ritrovi un suo (logico) equilibrio ed è l'ex milanista Honda, subentrato all'altro fantasista Kagawa, a scovare in mezza mischia il pallone giusto per colmare il distacco dai senegalesi al 32'. E la rete che certifica il 2-2 finale. Giusto epilogo per due squadre destinate a fare altra strada in questo Mondiale.