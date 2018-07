Mondiali 2018, Germania eliminata? Colpa della Playstation

07/07/2018

"Bambini in vacanza o a un pigiama-party più che professionisti e adulti in missione per il titolo". Il quotidiano tedesco Welt definisce così i giocatori della Nazionale tedesca eliminati al primo turno del Mondiale russo. Una delle colpe principali sarebbe della... playstation. Stando a quanto riportato dalla Bild, infatti, alcuni atleti della nazionale tedesca giocavano alla playstation fino a notte fonda.