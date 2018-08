Mondiali 2018: Francia lascia l'hotel, dipendenti in lacrime

19/07/2018

La Francia lascia un grande ricordo di sé in Russia, non solo per quanto fatto vedere in campo. Per informazioni chiedere alle dipendenti dell'Hotel Hilton a 60 km da Mosca, dove i Galletti hanno risieduto nella loro avventura mondiale. Un paio di ragazze sono scoppiate a piangere al momento della partenza della squadra: particolarmente affettuosi si sono rivelati Matuidi, Rami e Thauvin, che hanno abbracciato calorosamente le dipendenti.