Mondiali 2018, Francia-Belgio: Henry sfida il suo passato in semifinale

08/07/2018

Francia-Belgio è la prima semifinale del Mondiale, in programma martedì prossimo alle 20. Un match particolarmente speciale per Thierry Henry, che con i Bleus ha vinto tutto (Mondiale 1998 ed Europeo 2000) e dei Bleus è stato uno dei grandi leader tra il 1997 e il 2010. Dal 2016, però, l'ex attaccante è l'assistente di Roberto Martinez, c.t. dei Diavoli Rossi che tra due giorni affronteranno proprio i transalpini nel penultimo atto di Russia 2018: uno scherzo del destino per Henry, che se vorrà centrare la finale dovrà prima superare il proprio passato.