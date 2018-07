Mondiali 2018, Francia-Belgio 1-0: i Bleus sono in finale

10/07/2018 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

E' la Francia la prima pretendente a un titolo che ai Bleus manca da vent'anni. Deschamps, capitano dei transalpini campioni del mondo 1998, stavolta guida dalla panchina, in finale, un gruppo gonfio di qualità e carico d'entusiasmo. La sfida di San Pietroburgo vede di fronte due paesi a cui il destino ha donato una generazione gonfia di talento. Giusto per citarne alcuni: Kanté, Pogba, Mbappé, Griezmann da una parte; Hazard, De Bruyne, Mertens, Lukaku dall'altra. Un duello alla pari, influenzato inevitabilmente dalla tattica e non a caso deciso da una palla inattiva, perché a determinare certe sfide è spesso l'uomo che non t'aspetti e stavolta ad avere più fame di tutti è Samuel Umtiti, nato in Camerun il 14 novembre 1993. Il centrale del Barcellona, al minuto 51, brucia Fellaini sugli sviluppi di un corner, incorna di testa e trafigge Courtois anche grazie alla deviazione del centrocampista del Manchester United, che modifica leggermente la traiettoria rendendola imprendibile.



La gara assume diversi volti, a cominciare dalla scelte di Martinez che - assente Meunier per squalifica - preferisce imbottire il centrocampo con Moussa Dembélé in mediana, Chadli a destra e Hazard a sinistra in un 3-4-2-1. L'ennesimo cambio tattico in un Mondiale sin qui straordinario per i Diavoli Rossi (5 vittorie su 5 gare prima della semifinale), che però arrivano col fiato corto - e le idee appannate - nel momento decisivo. Le prime occasioni sono del Belgio (destro di Hazard al 19' e girata di Alderweireld al 22'), che poi si spegne troppo presto anche perché, dalla trequarti in avanti, Lukaku non fa movimento e i due trequartisti (Fellaini-De Bruyne) restano troppo centrali intasando gli spazi.



La Francia lascia sfogare gli avversari e sale di giri dopo la mezz'ora, con Mbappé che innesca Pavard al 39' (paratona di Courtois) prima del vantaggio arrivato, come detto, a inizio ripresa. Trovato l'1-0, i Bleus hanno la possibilità di scatenarsi in contropiede con Griezmann e Mbappé e infatti si vengono a creare un paio di situazioni interessanti per i transalpini, imprecisi però al momento di concludere. Il Belgio - senza più nulla da perdere - inserisce Mertens, Carrasco e al 91' Batshuayi: tre mosse disperate e quasi improvvisate, che infatti non creano pericoli alla solidità dei francesi ma allo stesso tempo non cancellano un torneo - quello dei Diavoli Rossi - che verrà a lungo ricordato. I Bleus centrano invece la terza finale mondiale della loro storia: Inghilterra o Croazia avranno la vita durissima.