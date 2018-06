Mondiali 2018, emergenza portieri per la Tunisia: chiesta una deroga alla Fifa

27/06/2018

La già eliminata Tunisia ha chiesto alla FIFA una deroga per poter convocare un quarto portiere in vista dell'ultima partita della fase a gironi contro Panama, inutile ai fini della classifica del Gruppo G visto che anche i centroamericani sono già fuori. La nazionale tunisina rischia però di scendere in campo con un solo portiere a disposizione, visti gli infortuni sia del titolare Mouez Hassen per una lussazione alla spalla, sia del secondo Farouk Ben Mustapha come annunciato sulla pagina Facebook della Federazione dal medico della squadra Souheil Chemli.