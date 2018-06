Mondiali 2018, Egitto-Uruguay 0-1: Gimenez beffa i Faraoni al 90'

15/06/2018 di MAX CRISTINA

LA PARTITA

Tre punti d'oro arrivati all'ultimo giro d'orologio dei tempi regolamentari. Tre punti per togliersi di dosso la tensione dell'esordio, il timore di non farcela, la voglia di non sbagliare che blocca testa e muscoli. L'Uruguay ha vinto all'ultimo respiro spazzando via in un colpo solo, quello imperioso di testa di Gimenez, tutti i retropensieri sui risultati da combinare nelle restanti partite e quella maledizione che resisteva dal 1974, anno da cui la Celeste falliva costantemente l'esordio mondiale. Questa volta è andata diversamente, lo 0-1 premia gli uomini di Tabarez forse anche oltre i propri meriti, ma indirizza il Gruppo A del Mondiale in Russia su una strada ben precisa. Per l'Egitto di Cuper resta un pugno di mosche e il rimpianto di aver sfiorato un risultato importante senza Salah, rimasto in panchina con i suoi acciacchi in attesa di essere al meglio per Arabia Saudita e Russia. L'assenza - come è normale che sia - si è sentita.



Sì perché i Faraoni dopo un inizio contratto, probabilmente emozionato per un Mondiale che mancava da 28 anni (Italia '90 l'ultima apparizione), hanno preso coraggio una volta capito che l'Uruguay non era nella sua versione migliore, soprattutto nei gioielli d'attacco. Un ritmo di gioco lento, prevedibile e reso ancora più complicato da un terreno di gioco non veloce e con qualche insidia. Ne è uscita una sfida poco divertente e con molti errori da una parte e dall'altra, con poche occasioni nitide prima del finale e giocata a centrocampo con il 4-5-1 impostato da Cuper a bloccare ogni riferimento a Cavani, Suarez ed anche a De Arrascaeta piazzato da Tabarez tra le linee. L'Egitto però dal canto suo non ha mai saputo trovare una ripartenza efficace pur con il buon lavoro di Mohsen prima e Kahraba poi.



La rete di Gimenez al 90', di testa tanto per cambiare, risuona come una beffa. Prima però - pur con occasioni più casuali che frutto di una manovra tattica - il protagonista in negativo era stato Luis Suarez con almeno tre nitide occasioni da gol fallite. La prima al 24' a due passi dalla porta con un pallone calciato male e fuori, con tanto di illusione ottica del gol; poi nella ripresa esaltando le doti di Elshenawy prima ed incamponendosi nel dribbling sul portiere poi. Nel finale però la benzina degli uomini di Cuper è finita con cinque minuti di anticipo, giusto il tempo per regalare alla Celeste l'occasione di prendersi l'intero bottino: il palo di Cavani su punizione il segnale, il gesto atletico di Gimenez la punizione. Per la disperazione - doppia - di Salah.