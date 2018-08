Mondiali 2018: Egitto, commentatore tv muore di infarto dopo il gol dell'Arabia

26/06/2018

Calcio egiziano in lutto. Il commentatore sportivo Abdel Rahim Mohamed è morto a causa di un attacco cardiaco dopo la sconfitta di Salah e compagni contro l'Arabia Saudita ai Mondiali. Come riferisce 'Russia Today' riprendendo i media locali, l'ex giocatore si è sentito male dopo il gol decisivo segnato dagli avversari in pieno recupero. Subito soccorso dai colleghi, Mohamed è stato poi portato di corsa all'ospedale francese Qasr Al-Aini, dove i medici hanno cercato di rianimarlo per oltre mezz'ora ma non c'è stato nulla da fare.