Mondiali 2018, Deschamps verso Francia-Argentina: "Messi è Messi"

29/06/2018

Quello tra Francia e Argentina sarà l'ottavo di finale più affascinante e complicato di Russia 2018 . Ma, nonostante le difficoltà dell'Albiceleste nel girone, il ct dei transalpini non si fida, soprattutto di un certo Leo Messi : "Lui fa la differenza e ha un grande impatto, basti pensare a quanti gol ha fatto e al fatto che, in un attimo, può decidere una partita" ha detto Deschamps . "Messi è unico, non può essere paragonato ad altri" ha aggiunto il portiere Lloris .

"Messi è Messi. Guardate i suoi numeri, e le sue statistiche. Spero che riusciremo a neutralizzarlo, ma sappiamo che lui può fare la differenza anche in spazi ristretti" ha detto Didier Deschamps in vista della super sfida di Kazan. Il ct della Francia elogia il numero 10 argentino, tornato al gol con la Nigeria dopo un inizio di Mondiale da incubo. Ma non c'è solo Leo: "Il team dell'Argentina non è costruito intorno a Messi. Ma lui comunque ha un grande impatto, basti pensare a quanti gol ha fatto e al fatto che, in un attimo, può decidere una partita. Ma l'Argentina è anche esperienza e lo stile sudamericano, voglio dire che sono dei guerrieri. Vedremo di capire come sta Leo, e ovviamente cercheremo di rendergli la vita difficile" ha aggiunto. Anche capitan Lloris ha parlato della Pulce: "Messi è unico, non può essere paragonato ad altri, pensate a cosa fa nel Barcellona. Ma lo abbiamo studiato e ci siamo preparati bene per affrontarlo. Per vincere dovremo fare una grande performance" ha detto il portiere.