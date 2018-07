Mondiali 2018, Deschamps: "Sono felice". Mbappé: "Non voglio fermarmi"

30/06/2018

"E' stata una grande partita, con degli errori ovviamente. Sul 2-1 si era messa male ma abbiamo fatto la cosa giusta. Nel finale avremmo potuto rendere le cose un po' più semplici. Ci sono state emozioni e sono molto felice che i giocatori abbiano ottenuto questa qualificazione per i quarti" dice il ct. "Come mi sento? Felice. Come ho detto loro prima della partita, sono mesi che ci pensano, settimane che ci prepariamo per delle partite del genere. Dovevamo rispondere e abbiamo risposto. Le critiche ci saranno sempre, ma c'è una verità sul campo. E' stata una partita dura ma buona, anche se abbiamo commesso degli errori" ha concluso.



"Siamo felici, mi sentivo bene, come i miei compagni di squadra, abbiamo detto che volevamo fare cose bellissime dopo una fase a gironi complicata" ha aggiunto l'MVP del match Mbappé. "Oggi contro una grande squadra, contro grandi giocatori, siamo riusciti a fare una partita completa e questo è bello. La Coppa del Mondo è una grande competizione, ci sono tutti i giocatori più forti ed è lusinghiero per me. Ma non non smetterò di lavorare e, soprattutto, andrò il più lontano possibile in Coppa del Mondo...".



Ha parlato anche Antoine Griezmann, autore dell'1-0 su rigore: "Sappiamo che molti francesi ci guardano, si aspettano molto da noi, proviamo a rispondere, ci sono giorni in cui va meno bene come contro la Danimarca, e altri molto meglio come oggi". Non mancano gli elogi per il compagno di reparto Mbappé: "È un Kylian così che che voglio vedere, sappiamo che fa la differenza, si è procurato il rigore, ha segnato due gol". La gara comunque non è stata semplice: "Sappiamo ci che sono momenti complicati, a volte sono stati superiori a noi, a volte siamo stati migliori. Siamo stati insieme. Avevamo contro una grande squadra che sarebbe stata difficile da battere. Adoro questi tipi di partite in cui vinci o vai a casa, mi diverto molto" ha concluso le "petit diable".