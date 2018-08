Mondiali 2018, Deschamps: "Orgoglioso di questa Francia"

06/07/2018

"Siamo fra le migliori quattro della Coppa del Mondo, sono molto orgoglioso del mio gruppo e di essere francese": non può che essere al settimo cielo Didier Deschamps per la vittoria della Francia sull'Uruguay e il passaggio in semifinale a Russia 2018: "Avevamo fatto qualcosa di grande contro l'Argentina, abbiamo alzato di nuovo il nostro livello. Comunque vada non sarà un Mondiale fallimentare" ha detto l'allenatore dopo il 2-0.