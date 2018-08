Mondiali 2018, Deschamps: "Che orgoglio, adesso le finali vanno vinte"

10/07/2018

C'è grande felicità sul volto di Didier Deschamps, che domenica si giocherà la finale di Coppa del Mondo con l'obiettivo di essere il terzo allenatore ad alzare il trofeo più ambito di tutti, dopo averlo fatto già da calciatore. In passato è successo soltanto a Mario Zagallo (Brasile) e Franz Beckenbauer (Germania Ovest). "Sono molto felice per i miei giocatori, era difficile contro un ottimo Belgio. Faccio i complimenti ai calciatorie al mio staff". Le dichiarazioni del ct francese, dopo la vittoria contro il Belgio. C'è da dimenticare il ko nella finale di Euro 2016 contro il Portogallo: "Le finali vanno vinte perché non abbiamo ancora superato quella di due anni fa", ha aggiunto.