Mondiali 2018, Deschamps avvisa Mbappé: "Deve volare alto, non si accontenti"

08/07/2018

Il Mondiale in Russia è già il torneo di consacrazione di Mbappé. La semifinale della sua Francia contro il Belgio è un palcoscenico importante, ma Deschamps lo ha voluto stuzzicare: "Non deve sentirsi appagato - ha tuonato il ct -. Il suo Mondiale non è finito, deve volare alto, più in alto dei compagni. Non lascerò che si senta soddisfatto". Un battibecco durante la sfida all'Uruguay: "Io voglio il suo bene e lui lo sa".