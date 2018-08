Mondiali 2018, Danimarca-Francia 0-0: Deschamps primo, entrambe agli ottavi

26/06/2018

La Francia ha vinto il Gruppo C del Mondiale in Russia 2018 , chiudendo davanti alla Danimarca che si qualifica come seconda. Questo è il verdetto dello scontro diretto della terza giornata dove gli uomini di Deschamps non sono andati oltre lo 0-0 con gli scandinavi. Poche le occasioni da una parte e dall'altra, giusto un paio di occasioni per Griezmann e Mbappé. La Danimarca di Eriksen incontrerà la Croazia agli ottavi di finale.

LA PARTITA

Baci, abbracci e sorrisi lunghi novanta minuti. Francia e Danimarca avanzano agli ottavi del Mondiale con uno 0-0 - il primo di questo Mondiale dopo 37 partite - che farebbe anche pensar male, se non fosse che a spazzare via qualsiasi dubbio ci ha pensato il Perù contro l'Australia. Bastava un pareggio per chiudere ai primi due posti il Gruppo B e pareggio è stato, senza troppi sussulti e con la volontà di non farsi male, piuttosto che trovare il lampo vincente. Tanto è bastato con la Francia che rischierà di trovare subito l'Argentina e la Danimarca che se la vedrà con la Croazia.



Le due vittorie nei primi 180' hanno permesso a Deschamps di mescolare un po' le carte in campo dando spazio a qualche seconda linea facendo rifiatare qualche giocatore chiave, come Mbappé. Scelta condivisibile, come quella di lasciare nell'undici di partenza un Griezmann in ritardo nella classifica marcatori. Dall'altra parte la Danimarca ha provato a limitare lo strapotere atletico dei "galletti" con una mossa difensiva che si è rivelata azzeccata: Jorgensen centrale al fianco di Kjaer e il difensore Christensen a centrocampo a protezione della porta di Schmeichel.



Risultato? Pallino del gioco in mano alla Francia, ma ritmo lento e poche occasioni con la Danimarca rintanata nella propria metà campo per provare veloci ripartenze, ma senza mai impegnare Mandanda per tutto il primo tempo. Qualche grattacapo in più per Schmeichel dall'altra parte, ma Dembelé, Griezmann e Giroud non hanno fatto altro che il solletico al gigante figlio d'arte. Nella ripresa, forti del doppio vantaggio del Perù sull'altro campo e di una qualificazione comunque in tasca, la Danimarca ha provato anche a vincere il girone, accelerando un po' con Eriksen e l'ingresso di Fischer, sfiorando il vantaggio solo con una conclusione dalla distanza della stella del Tottenham. Nel finale l'ingresso di Fekir e Mbappé ha aumentato anche i ritmi del motore francese, ma senza convinzione. Lo 0-0 fa tutti felici e contenti, il primo obiettivo è stato centrato.