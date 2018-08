Mondiali 2018, cuore Islanda: regalo speciale per il nigeriano Ikeme malato di leucemia

23/06/2018

I giocatori islandesi volevano mostrare il loro sostegno e incoraggiamento in una giornata così importante. L'idea è di Jón Dadi Bodvarsson, ex compagno di portiere di Wolverhampton, che insieme a tutti i suoi compagni di squadra ha voluto augurargli tutto il meglio: "Siamo una grande famiglia", ha detto il capitano, Aron Gunnarsson, mentre il ct dell'Islanda Heimir Hallgrimssson, ha voluto spiegare che: "Questo gesto mostra che ci sono cose molto più grandi del calcio".



La nazionale Islandese è alla sua prima partecipazione al Mondiale. Qualcosa di impensabile per un paese di poco più di 300.000 abitanti, ma la possibilità di entrare nella storia non ha distratto gli islandesi di ciò che è veramente importante.