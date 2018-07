Mondiali 2018: Croazia, Subasic portiere da record

08/07/2018

Una respinta che consegna Subasic alla storia dei Mondiali: sono quattro i penalty parati come il tedesco Harald Schumacher e l'argentino Sergio Goycochea (a Italia '90 respinse, tra gli altri, i tiri dal dischetto agli azzurri Donadoni e Serena nella semifinale contro l'Italia di Vicini). Il croato - lanciato al Monaco da Marco Simone in Ligue 2 nel 2012 e promosso in Ligue 1 con Ranieri - non è mister para-rigori da oggi: a Euro 2016 fermò anche Sergio Ramos. L'eroe nazionale croato non gioca mai solo: con lui c'è sempre l'amico Custic, che militava con lui nello Zadar e che nel 2008 morì dopo aver sbattuto la testa contro un bordo di cemento vicino alla panchina. E pure questa volta Subasic ha fatto il fenomeno anche per lui.



Intanto in Croazia si è festeggiato tutta la notte dopo la vittoria sui padroni di casa. La gioia è esplosa irrefrenabile e migliaia di persone hanno invaso strade e piazze delle principali città del paese. In un mare di bandiere nazionali, tra cori festanti e fumogeni, dalla capitale Zagabria a Spalato, da Osijek a Zara a Dubrovnik e alle spiagge della Dalmazia la folla ha celebrato alla grande la qualificazione alle semifinali mondiali, la seconda volta dopo quella di vent'anni fa ai Mondiali di Francia dove la Croazia ottenne uno storico terzo posto.