Mondiali 2018, Croazia-Nigeria 2-0: decidono l'autorete di Etebo e il rigore di Modric

16/06/2018

LA PARTITA

Croazia molto offensiva nelle intenzioni, con Nigeria compatta e pronta a ripartire. Avvio di gara estremamente equilibrato in cui le due squadre si scambiano il possesso, senza che nessuna delle due riesca a prevalere. La prima chance è per i croati poco prima del quarto d’ora, con Perisic mandato alla conclusione dal limite, alta di poco, da un’ottima combinazione tra Rebic e Mandzukic. L’interista si scambia spesso la posizione con l’ex viola per non dare punti di riferimento ma nonostante la squadra di Dalic provi a prendere il comando delle operazioni nella fase centrale del primo tempo, il match resta piuttosto tattico, con ritmi bassi (deludenti Modric e Rakitic, in mezzo). Può sbloccarla soltanto un episodio e su azione d’angolo, poco dopo la mezz’ora, un colpo di testa di Mandzukic viene deviato in maniera sfortunatissima nella sua porta da Etebo.



Gli africani, con i soli Mikel e Moses che provano a darsi da fare, accusano il colpo e non producono una reazione apprezzabile, anzi è la Croazia a sfiorare il raddoppio prima con Kramaric, poi con Vrsaljko, che difettano nella mira. Nigeria che prova a metterci maggior grinta in avvio di ripresa, con un paio di iniziative interessanti di Moses. Pericoli reali dalle parti di Subasic però non ne arrivano, in un secondo tempo dai ritmi ancora più lenti che nella prima frazione, e la Croazia gestisce piuttosto agevolmente, decidendo, di fatto, quando aspettare gli avversari e quando riposarsi con il possesso palla. Ancora su azione d’angolo, arriva l’azione che di fatto chiude la gara: Ekong cintura Mandzukic in area, dal dischetto Modric non può sbagliare. Finale di partita ancora in maggiore scioltezza per i balcanici e il subentrato Kovacic sfiora due volte il tris, nella Nigeria nel finale Iheanacho quantomeno ci prova creando scompiglio in un paio di occasioni, ma è troppo tardi. Tre punti pesantissimi per la Croazia, che valgono la vetta del girone davanti all’Argentina, alla vigilia dello scontro diretto, Nigeria che invece inizia decisamente sottotono la sua avventura mondiale.