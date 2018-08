Mondiali 2018: Croazia, Modric "Che carattere, godiamoci la semifinale"

07/07/2018

"Un altra partita davvero intensa: nel primo tempo non abbiamo controllato il gioco come volevamo. Dall'inizio del secondo tempo abbiamo giocato molto meglio, ma non abbiamo chiuso la gara. E alla fine abbiamo mostrato di nuovo il nostro carattere". Il capitano della Croazia Luka Modric festeggia la vittoria ai rigori contro la Russia. "Siamo in semifinale, ci godremo la partita. Abbiamo abbastanza tempo per riposare e prepararci bene".