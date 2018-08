Mondiali 2018, Croazia-Inghilterra: in palio la finale con la Francia

11/07/2018

Croazia e Inghilterra si sfideranno per la seconda semifinale della competizione alle ore 20 allo stadio Luzhniki di Mosca: in palio c’è un posto in finale. Le due formazioni si affronteranno per l'ottava volta nella loro storia, ma i precedenti sorridono agli inglesi che hanno collezionato ben quattro successi contro i due croati, solo un pareggio. Però i Three Lions hanno sfidato solo una volta la Croazia nella fase finale di una competizione così importante. L'unico precedente risale all'Europeo del 2004 quando l’Inghilterra piegò la formazione balcanica 4-2.



La Croazia, alla sua seconda semifinale Mondiale dopo quella conquistata nel 1998 e persa contro i padroni di casa della Francia, arriva con due vittorie di fila conquistate ai calci di rigore (Danimarca agli ottavi e Russia ai quarti). C'è preoccupazione per le condizioni di alcuni calciatori usciti malconci dal match contro la formazione padrona di casa, in primis resta da valutare Vrsaljko che al momento potrebbe dare forfait. Il ct Zlatko Dalic dovrebbe riconfermare Subasic tra i pali mentre la linea difensiva potrebbe essere composta da Strinic e Vida sulle fasce, Lovren e Corluka centrale. Rakitic e Brozovic a fare da muro davanti alla difesa, sugli esterni Rebic e Perisic mentre il genio di Modric supporterà Mandzukic.



L'Inghilterra, alla terza semifinale Mondiale della sua storia, ha conquistato questo traguardo dopo aver battuto la Colombia agli ottavi e la Svezia ai quarti. Per Gareth Southgate non dovrebbero esserci dubbi: Pickford (eroe della sfida con gli scandinavi) tra i pali, la linea a tre di difesa sarà composta da Trippier, Stones e Maguire. Il centrocampo vedrà l’impiego di Walker e Young sugli esterni mentre Lingard e Alli agiranno più centrali, leggermente arretrato Henderson. Sterling supporterà l’uragano Kane. A un passo dalla finale l’Inghilterra sogna la seconda Coppa del Mondo dopo quella conquistata in casa nel 1966.