Mondiali 2018: Croazia, ct Dalic: "Merito dei ragazzi, è un sogno. In finale vinceremo noi"

11/07/2018

"Devo congratularmi con i nostri ragazzi. Quello che hanno fatto oggi è un sogno. Come hanno corso, come hanno combattuto, sono nella storia". Il ct della Croazia Zlatko Dalic celebra così la storica vittoria contro l'Inghilterra e la conquista della finale mondiale. "Non è merito mio, ma dei ragazzi. Se lo sono meritato". "Abbiamo giocato con il cuore e tutti ci sostengono", ha commentato Mandzukic.

Dalic manda poi un messaggio alla Francia, avversaria nella finale di domenica. "Non ci siamo mai fermati e non intendiamo fermarci domenica, saremo campioni - ha aggiunto - I miei giocatori sono straordinari. Questa vittoria è per tutti i nostri tifosi". "E' stata una partita molto difficile, sappiamo tutti cosa c'era in palio e quanto è importante una semifinale per un piccolo paese come la Croazia - ha detto Perisic - Abbiamo iniziato lentamente, ma abbiamo mostrato il nostro carattere, proprio come abbiamo fatto nei due precedenti incontri, quando eravamo sotto di un gol in entrambe le occasioni". "Non è un miracolo, abbiamo realizzato qualcosa che solo i grandi giocatori possono realizzare", ha aggiunto Mandzukic.