Mondiali 2018, Costa Rica-Serbia 0-1: magia di Kolarov

17/06/2018

LA PARTITA

Partita che inizia a mille all’ora da entrambe le parti: Serbia due volte pericolosa in area con Mitrovic nei primi sessanta secondi, sul primo ribaltamento di fronte Stojkovic deve salvare in uscita su Urena. I tre punti, in un girone dove il primo posto del Brasile sembra difficilmente contestabile, sono fondamentali sia per i ‘Ticos’ che per i balcanici, che non possono fare troppi calcoli. Arriva presto anche il primo tentativo di Kolarov, largo, ma la Costa Rica risponde col suo palleggio in velocità, e su azione d’angolo Gonzalez cestina un’occasione comoda di testa. Si va da una parte all’altra senza respiro, almeno fino a metà primo tempo. La maggior fisicità della Serbia inizia quindi a prendere il sopravvento, anche se Milinkovic-Savic (che cresce alla distanza) e compagni faticano a sfondare – Navas lavora più che altro su un paio di uscite - e devono sempre tenere d’occhio le ripartenze avversarie, con Costa Rica ancora imprecisa in un paio di occasioni.



La giocata più bella la regalano Milinkovic-Savic e Keylor Navas, anche se viene cancellata da un fuorigioco (inesistente): il giocatore della Lazio calcia in rovesciata, il portiere del Real Madrid para alla grande a terra. Ancora i due protagonisti a inizio ripresa: Milinkovic manda in porta Mitrovic con una giocata sontuosa, ma Keylor Navas si supera sulla conclusione dell’attaccante. La pressione serba aumenta e ci pensa Kolarov, con il solito magistrale mancino su punizione, a bruciare un incolpevole Navas. A quel punto, Krstajic abbassa il baricentro dei suoi, con la Costa Rica obbligata a rincorrere.



Gli ingressi di Bolanos e Campbell danno un po’ di vivacità in più, ma le occasioni latitano: una chance per l’attaccante ex Arsenal, ma Milenkovic lo rimonta in area prima del tiro. La Serbia addormenta il match ma si costruisce almeno tre volte la palla del raddoppio. Milinkovic-Savic manda alto da ottima posizione, poi Keylor Navas salva tutto su Kostic. Negli ultimi minuti, Mitrovic scarabocchia un altro assist a cinque stelle di Milinkovic, solo davanti alla porta. Recupero caotico, con varie interruzioni, che dura quasi otto minuti, ma la Serbia centra tre punti pesantissimi.