Mondiali 2018, Corea del Sud-Germania 2-0. Clamoroso, tedeschi a casa, non era mai accaduto!

27/06/2018 di ROBERTO OMINI

LA PARTITA

L'ultimo appello, fra Germania e Corea del Sud, è la doppia partita che si gioca qui, e fra Messico e Svezia. Per i campioni del mondo, la tensione è come dev'essere, dopo il miracolo di Kroos contro gli svedesi, e la squadra gioca di conseguenza: tendente al brutto. L'idea dello 0-0 non è da buttare, ovvio, ma il timore di subire un gol stravagante incombe, e si materializza dopo 19 minuti quando Neuer, su un pallone semlplice semplice, sfiora l'autorete salvandosi a pochi centimetri dalla linea di porta e tremando: lui, come ogni tedesco.

La Sud Corea, si sa, non è un avversario facile. Nemmeno tenero. Il 4-4-2 di Shin è una doppia barriera di corridori e pure bravi nel gioco aereo, lasciando così briciole di occasioni a Werner, Reus e Ozil cui Leow lascia gli incarichi del gol, tenendo a riposo Muller, Gomez e Draxler. La Germania si tiene stretta il possesso-palla, ma solo nel minuti finali del primo tempo apre un varco nella difesa coreana: prima Werner poi Hummels vanno a un passo dal centrare il bersaglio. E sul doppio zero, qui come fra Messico e Svezia, si rimanda la sentenza alla ripresa.

Ripresa. Il gol svedese, cinque minuti dopo l'inizio della ripresa, mette in moto il peggio dei pensieri fra i tedeschi, a questo punto emarginati da Russia 2018. La necessità di oltrepassare il muro coreano diventa una disperata caccia e le occasioni di Goretzka e Reus, un po' sprecate un po' neutralizzate dal portiere Jo, alimentano il sospetto che le cose si mettano male, davvero male.

Gomez e Muller, a questo punto, sono le carte che Loew si deve giocare. Dentro loro, ma dentro anche il secondo gol e il terzo gol degli svedesi che azzerano i dubbi sulle necessità tedesca di dover vincere, per non soccombere e rovinarsi l'estate, e l'immediato futuro, macchiando un Mondiale con l'uscita di scena dopo la fase a gironi, evento negativo di cui il calcio tedesco non ha memoria. Perché non è mai accaduto.

La partita, di suo, regala una frenesia che eccede il senso tattico. La confusa veemenza tedesca apre a contropiede coreani che rischiano di fare ancora più male. E i palloni che spiovono nell'area super-presidiata degli asiatici restano lì, a metà strada e il tempo scorre con le facce dei tedeschi sempre più stravolte. Quel miracolo di Kroos contro la Svezia aspetta un suo... gemello. Ma come scovarlo in mezzo a una confusione così grande?

Il finale è un pazzesco via vai in cui accade di tutto. Persino un gol coreano di Kim, al 47' st, prima annullato e poi concesso dopo aver scrutato il Var. E dal raddoppio di Son al 51' st' in contropiede e senza più Neuer fra i pali. Per chiudere con una sconfitta che ha dell'incredibile e un successo coreano che è una pazzia, una delle splendide pazzie che il calcio sa regalare. Coreani a casa, ma felici come pochi avendo battuto i campioni del Mondo. Campioni a casa a meditare e a rivedere i piani del futuro. E ripararsi dal mare di accuse: come minimo.