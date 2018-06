Mondiali 2018 - Caos Argentina, Mascherano: "Cose fatte male, ma ora tutti uniti"

24/06/2018

Messa spalle al muro sia nel girone sia di fronte all'opinione pubblica, l'Argentina si è vista costretta a metterci la faccia. E in conferenza stampa si sono presentati il presidente della Federcalcio Tapia accompagnato da Mascherano (uno dei 'capi' della cosiddetta fronda) e Lucas Biglia, che potrebbe tornare titolare contro la Nigeria. Smentita, ovviamente, la rivolta interna della squadra. Ma Mascherano ha confermato che le cose non sono positive: "Molte cose sono state fatte malamente, la situazione è complessa. Ma le voci e le indiscrezioni non ci aiutano affatto. Conviviamo con quello che si dice, ma lavoriamo per restare uniti e per cercare di andare agli ottavi. Abbiamo fiducia nel fatto di poter cambiare la nostra situazione".



Il presidente dell'AFA Tapia ha attaccato duramente tutta la stampa: "Molto di quello che è stato detto è scritto corrisponde a delle menzogne. Chiediamo rispetto. Il destino ci ha dato un'altra possibilità e noi dobbiamo sfruttarla. E lo dobbiamo per i tifosi e per il popolo argentino, che sono gli unici che non ci vogliono danneggiare. La riunione di cui tanto si parla? C'è stata, è vero, e abbiamo stabilito che tutti accompagnino questo gruppo, questo corpo tecnico, questo sogno di andare agli ottavi. Come avete visto, Sampaoli e il suo staff stanno dirigendo gli allenamenti. Andiamo avanti insieme".



Anche Mascherano è tornato sulla questione della famigerata riunione che si è tenuta dopo la sconfitta con la Croazia: "In una riunione si parla di tutto. Abbiamo analizzato i problemi e cercato le soluzioni".