Mondiali 2018, Brasile-Costa Rica 2-0: firmato Coutinho-Neymar

22/06/2018 di ROBERTO OMINI

LA PARTITA

Mezz'ora buona di letargo, ma si può? Un'ora di semi-assedio, sprecando il possibile e sbattendo contro il muro della Costa Rica quanto basta. Lo strano Brasile di questo Mondiale conferma la sua vocazione a... nascondersi (si spera) sprecando così i 90 minuti regolamentari per accendersi con un micidiale uno-due nei minuti di recupero: la prodezza di Coutinho, autentico uomo del match, come lo era stato contro la Svizzera; e la rete di Neymar all'ultimo secondo per liberarsi poi in un pianto dirotto. Se questo deve essere il suo Mondiale, è bene che sia cominciato.

Vero, il 5-4-1 avversario perdipiù con difensori sbrigativi e insolenti quanto basta è il solito "muro" che le Grandi -fatalmente- soffrono: ma lo stesso quello 0-0 che sembrava non finire mai rischiava di alimentare imbarazzi e sospetti su una Nazionale molto attesa e fin qui molto deludente.

Partita aspra, difficile per questo Brasile che cerca molto se stesso e il suo gioco. Quella mezz'ora di spreco totale, in apertura. Poi qualcosa di meglio, per dire: un passo più spedito, Neymar più incisivo, Casemiro e Paulinho con meno imbarazzi nel portarsi avanti. Cambiano i ritmi e nel finale del primo tempo dalle parti del campione d'Europa Keylor Navas piovono palloni degni di essere considerati palle-gol. La più ghiotta fra i piedi di Neymar faccia triste, e Navas sventa in uscita al 27'; poi un diagonale di Marcelo appena a lato e infine un altro tiro del madridista bloccato a terra. Margini di un calcio di rigore che Neymar reclama per una serie di spintoni in piena area non ce ne sono, secondo l'arbitro Kuipers: ferme restando le proteste brasiliane.

Ripresa. Douglas Costa al posto dell'impalpabile Willian e una caccia al gol che diventa -per Neymar e i suoi- una autentica ossessione. Quello zero nel tabellino, dopo i malumori d'esordio contro lo Svizzera, è un evidente campo minato e la traversa di Gabriel Jesus dopo 4 minuti ha l'aria di essere un prologo a qualcosa di meglio da mostrare, dunque da scrivere. La traversa, poi la palla-gol di Coutinho, poi un altro tentativo di Coutinho, fino alla doppia occasione di Neymar a metà ripresa: Navas respinge la prima, O Ney si divora la seconda calciando alto.

Il presidio quasi militare della metà campo della Costa Rica è l'immagine di un match che il Brasile non riesce a conquistarsi, malgrado -a questo punto- tutta la buona volontà che la squadra di Tite esibisce, e anche la qualità che dopo due terzi di gara emerge. C'è anche spazio per Firmino (fuori Paulinho) e lo spazio pure per il Var che nega a Neymar un calcio di rigore che Kuipers, a prima vista, assegna al 32': con stati d'animo che in casa Brasile si accendono e O Ney perde la pazienza, prendendosi pure un cartellino giallo.

Sembra impossibile far breccia, ma poi succede tutto dopo il 90', non appena compare la lavagna coi sei minuti di recupero concessi. Con la rete di Coutinho che ribadisce la sua vocazione a essere l'uomo decisivo di questo Brasile e al 52' la rete di Neymar che fissa sul 2-0 il risultato finale, e O Ney scoppia in lacrime: per la gioia e per la tensione.