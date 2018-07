Mondiali 2018, Brasile-Belgio: lite al Var per il rigore su Gabriel Jesus

07/07/2018

In Brasile-Belgio c'è un episodio che sta facendo discutere. Il contatto in area, al minuto 55 e con la Nazionale del ct Martinez avanti per 2-0, tra Kompany e Gabriel Jesus. Con tanto di discussione molto animata tra gli uomini del Var (capeggiati dall'italiano Daniele Orsato) per assegnarlo o meno . Alla fine alla Seleçao non è stato concesso il rigore che avrebbe potuto riaprire la partita. Ma è curioso proprio quello che è successo nella Var room tra gli arbitri e che ha fatto infuriare il Brasile.