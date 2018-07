Mondiali 2018: Brasile-Belgio 1-2, Diavoli Rossi in semifinale

06/07/2018 di CESARE ZANOTTO

LE PAGELLE



Hazard 7,5 - Non lo tengono in alcun modo. Fa impazzire Fagner e chiunque cerchi di fermarlo, poi nella seconda parte del match gioca con intelligenza: tiene palloni che valgono oro, prende falli, apre il campo per i compagni. Un leader vero.



De Bruyne 7,5 - Concede strappi spaventosi quando parte in verticale. Martinez lo fa partire centralmente in attacco e lui lavora per tre: difende, imposta e colpisce, come in occasione del 2-0 con cui indirizza la gara.



Lukaku 7,5 - Primo tempo da superstar. Devastante in progressione e lucido con la palla tra i piedi. Suo l'assist per il 2-0 di De Bruyne, fisicamente è al massimo.



Neymar 4,5 - Un altro bocciato di lusso dopo Messi e CR7. Un fantasma per oltre un'ora di gioco, poi dà qualche minimo cenno di vita nell'ultima parte di gara, ma è troppo poco.



Fernandinho 4 - Sostituisce lo squalificato Casemiro e la differenza è abissale. Salta con paura in occasione del suo autogol con cui sblocca la sfida. In mezzo al campo è inutile sia in fase d'impostazione e sia quando c'è da filtrare.



Douglas Costa 6,5 - Entra al 13' della ripresa e concede qualche accelerazione importante, che crea difficoltà ai Diavoli Rossi. Impegna Courtois in due occasioni, Vertonghen lo soffre tantissimo.



Gabriel Jesus 4 - Spalle alla porta è come non averlo, mentre dentro all'area non si vede mai in fase conclusiva. Il centravanti titolare del Brasile chiude il Mondiale con zero gol all'attivo.