Mondiali 2018, Belgio-Tunisia 5-2: Hazard illumina, Lukaku segna come Cristiano. Che spettacolo!

23/06/2018 di ROBERTO OMINI

LA PARTITA

Fra le Grandi, questo Belgio ci sta benone. L'impatto col 3-0 inflitto a Panama, debuttante sulla scena mondiale, aveva lasciato il piacevole sapore di una Nazionale ricca di talenti -si sapeva- e soprattutto ben allenata, meditando sulla controprova. E il bis contro la più attrezzata Tunisia è una lecita conferma di quanto Mertens, Lukaku, Hazard, Witsel, De Bruyne, Company e compagni siano una squadra davvero bella da vedere. E da temere, per chi la affronta e la affronterà in questo Mondiale. A prescindere.

L'uno-due che apre (ma non chiude subito) i conti, col rigore di Hazard e il millimetrico diagonale in corsa di Lukaku (assist di Mertens) sono il frutto di fantasia, corsa, geometrie e una condizione fisica al top. Soprattutto di calciatori giovani, buoni, e anzi di più: ottimi. Forse il senso del troppo facile (due gol dopo 16 minuti) allenta un po' la tensione davanti a Courtois, e la prodezza aerea del tunisino Bronn al 18' è il segno che non bisogna mai distrarsi. Ma è anche il senso di una partita che risulta ben giocata. Dunque piacevolissima.

Il talento dei belgi è un'espressione costante del loro gioco palla a terra, accelerazioni improvvise, tocchi di prima, triangoli sarriani da spendere in ogni zona del campo. E una difesa non impeccabile, ma non si può volere tutto dal Pallone, che diamine! La Tunisia, di suo, ci mette le strenua voglia di non affondare, dopo la sconfitta last-minute contro gli inglesi, sfiorando la prodezza del 2-2, perdendo due difensori per infortunio e subendo -all'ennesimo assalto- la rete del 3-1 a opera -manco a dirlo- di Lukaku nel recupero del primo tempo. Lukaku che impone il suo gigantesco fiuto del gol nel tabellone dei marcatori di questo Mondiale: a quota quattro, segna quanto CR7.

Ripresa. Coi tre punti, il Belgio mette in cassaforte gli ottavi di finale. Obiettivo minimo, coinciso con la massima... facilità nel centrarlo. Un altro segno di qualità specifica in un Mondiale che annota, soprattutto, stati di sofferenza fra le Nazionali più attese. Ferme restando -ribadiamo- certe leggerezze difensive dentro le quali le incursioni tunisine trovano idee, spazi e dunque occasioni in una sfida che vede emergere, soprattutto, il talento offensivo. E quello del Belgio è due spanne sopra i tunisini, tant'è che in avvio di ripresa Hazard si concede il bis seminando in contropiede due avversari prima di oltrepassare il portiere tunisino con un pallonetto: 4-1.

Il turn over dei migliori che, a quel punto, il ct Martinez si concede è un'ovvietà. Fuori Lukaku, quattro prodezze in due partite, ma nel suo caso c'è anche un problema alla caviglia che crea ovvia apprensione; fuori Hazard, la sua firma all'altra doppietta del sabato. Spazio a Fellaini e Batshuayi, anche la panchina è un lusso di questo Belgio. Con la saga delle occasione per la quinta rete, la traversa di Batshuayi, i pruriti da gol dalle parti di Courtois e gli infortuni muscolari che affliggono i tunisini dopo i due ko del primo tempo.

I conti si chiudono con un ultimo cenno per il tabellino marcatori, lo firma Batshuayi subentrato a Lukaku, la rete di Khazri per il bis tunisino e con questo credito che il Belgio si apre nel tabellone delle favorite per conquistare il titolo mondiale. Gli applausi, come minimo, se li merita.