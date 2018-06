Mondiali 2018, Behrami annienta Neymar

17/06/2018

Nel Mondiale delle sorprese, non stupiamoci se uno dei migliori in campo, forse proprio il migliore, in Brasile-Svizzera è stato Valon Behrami. Il centrocampista dell'Udinese, classe '85, si ricorderà per sempre della serata di Rostov. Innanzitutto è diventato il primo giocatore svizzero della storia a scendere in campo in quattro Mondiali. Ma, soprattutto, ha giocato una delle sue migliori partite della carriera. Petkovic l'ha messo sulle tracce di Neymar e Behrami ha eseguito il suo compito alla perfezione. Marcatura asfissiante, 100% di duelli aerei vinti ma soprattutto 100% di duelli vinti. Anche e soprattutto con Neymar, Behrami non ha risparmiato le maniere brusche (quattro falli e un giallo). Iconica la foto - come per Balotelli nel 2009 con Cristiano Ronaldo - nella quale Neymar resta a terra dolorante e Behrami, in piedi, gli dice di alzarsi.