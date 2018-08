Mondiali 2018: Australia-Perù 0-2, Socceroos ultimi del girone

26/06/2018

Nell'ultima giornata il Perù spegne le speranze di qualificazione dell' Australia, vincendo 2-0 e chiudendo al terzo posto il gruppo C di Russia 2018. Nel primo tempo arriva il gol di Carrillo (18') che spezza l'equilibrio, poi il raddoppio di Guerrero (50') che chiude il match. Nell'Australia gioia solo per Cahill che, entrato in campo al 53', ha giocato il suo quarto Mondiale come Klose, Pelé, Seeler e Cristiano Ronaldo.

Al Fisht Stadium di Sochi per l'ultima giornata del gruppo C si affrontano Australia e Perù, con gli oceanici ad avere ancora una piccola speranza di qualificarsi agli ottavi di finale contro i sudamericani già eliminati dal Mondiale. Speranza che inizia a spegnersi, però, al 18' quando il Perù passa in vantaggio: lungo lancio a pescare l'inserimento di Guerrero, bel movimento sulla sinistra e cross al centro con il destro che viene raccolto, alla grande, da Carrillo che dal limite con un destro al volo incrocia per metterla sul palo più lontano. L'Australia accusa il colpo, ma il Perù fa sul serio. Perù che va vicino al raddoppio con un colpo di testa di Guerrero, ben parato da Ryan. Al 27' grande azione di personale di Rogic che si libera di due avversari, conclude con il sinistro ma Gallese si oppone. Grande occasione per l'Australia al 34' con palla di Jedinak per l'inserimento sulla sinistra di Rogic, servizio al centro per Leckie che a porta vuota si fa anticipare da Santamaria che sventa il pericolo, salvando in angolo. La ripresa si apre con il raddoppio del Perù: al 50' penetrazione di Cueva che pesca Guerrero, sinistro al volo dall'interno dell'area sul secondo palo ed è 2-0. Risposta dell'Australia con un colpo di testa centrale di Jedinak. Al 52' momento storico: nella nazionale oceanica entra Tim Cahill che gioca così ufficialmente il suo quarto Mondiale, raggiungendo Klose, Pelé, Seeler e Cristiano Ronaldo in questa speciale graduatoria. Australia pericolosa al 58' con un sinistro incrociato di Behich deviato in angolo, poco dopo ci prova Cahill ma il muro del Perù regge. Al minuto 81 Flores centra un palo clamoroso, ma precedentemente c'era un fuorigioco di Guerrero e l'azione non viene convalidata. Minuto 83: punizione di Jedinak alta. Triplice fischio e grande gioia per il Perù, eliminato da Russia 2018 come l'Australia ma che torna a casa con una vittoria al Mondiale che mancava addirittura dal 1978.