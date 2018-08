Mondiali 2018, Argentina nella mani di Armani e gli appunti di Sampaoli Cambio in porta: debutto per il numero 1 del River al posto del disastroso Caballero. Il ct non rinuncia a Messi: ecco le tattiche in vista della Nigeria Facebook

23/06/2018

Sarà Willy Caballero la prima vittima illustre della debacle contro la Croazia. In Argentina non hanno dubbi: nella sfida dentro-fuori contro la Nigeria in porta giocherà Franco Armani, 31enne portiere del River Plate al debutto in Nazionale. Il secondo portiere del Chelsea paga con il posto la papera su Rebic. Intanto 'As' ha beccato dei pizzini di Sampaoli: Messi, nonostante le critiche, non si tocca e rimane al centro del progetto.

GLI APPUNTI DI SAMPAOLI E' il quotidiano spagnolo 'As' a svelare il piano di Sampaoli postando un tweet con gli appunti del ct. Sbirciando gli appunti del selezionatore della Nazionale Argentina si vede il nome di Messi scritto a chiare lettere addirittura cerchiato come a dire: "Da lui non si prescinde". Sotto, ma coperto dalla mano, c'è un altro nome: se cominciasse per 'B' si potrebbe pensare a Banega o Biglia, ma è solo un'interpretazione.



Tanti nomi cancellati che non scopriremo mai. Nel pizzino si legge un "7 contro 7 più 2" che ha tutto l'aspetto di essere un'esercitazione più che una formazione vera e propria. Da una parte ci sono Ansaldi, Fazio, Lo Celso, Meza, Dybala, Pavon e Aguero; dall'altra Salvio, Rojo, Tagliafico, Mascherano, Di Maria, Higuain e Perez. Il ct nella bufera si gioca tutto contro la Nigeria: serve una vittoria con tanti gol per evitare sorprese e infischiarsene di Croazia-Islanda. Appuntamento a martedì alle 20.00: solo in quel momento riusciremo a dare un senso a questi appunti...

¿El plan de Sampaoli? Messi juega en los dos equipos en los entrenamientos de #ARG

📷@G3ortiz pic.twitter.com/BnUp1bmLwm — AS (@diarioas) 23 giugno 2018

CABALLERO: "SERVE SOLO LAVORARE" "Sono momenti molto difficili, ma dobbiamo viverli". Willy Caballero rompe il silenzio e parla della clamorosa disfatta dell'Argentina contro la Croazia ai Mondiali anche a causa di un suo clamoroso errore sullo 0-0. "Volevo dire molte cose, ma ora non serve parlare ma solo lavorare. Non devi diventare una vittima e non fare dichiarazioni", ha dichiarato il portiere sudamericano alla tv argentina. "Tutto quello che dici sarà messo in discussione, lo so, ma è meglio lavorare e scusarsi", ha concluso Caballero.

