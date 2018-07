Mondiali 2018, Argentina: Messi abbandona da solo il ritiro

01/07/2018

Il giorno dopo l'eliminazione contro la Francia agli ottavi del Mondiale , Leo Messi ha lasciato da solo il ritiro dell' Argentina a Bronnitsy, in Russia . Dopo il ko per 4-3 subito a Kazan, la Pulce era tornata con il resto del gruppo nella sede del ritiro ma poi ha preferito andarsene da solo, come del resto hanno fatto anche i compagni Caballero, Ansaldi, Rojo, Banega, Mascherano, Higuain, Mercado, Salvio, Otamendi e Aguero.

Domenica Messi ha dunque lasciato la Russia con un giorno d'anticipo rispetto alla squadra, visto che il charter della delegazione argentina partirà in direzione Buenos Aires nella notte tra lunedì e martedì. Una scelta confermata dal capo della comunicazione dell'Albiceleste, che ha spiegato come i calciatori che giocano in Europa abbiano deciso di partire da soli "prendendo in considerazione le distanze" che li separano dalle loro rispettive destinazioni. Questa la giustificazione ufficiale, ma in realtà si tratta di un ulteriore episodio che - come visto in campo - conferma la sensazione di un gruppo molto poco unito.