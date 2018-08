Mondiali 2018, Argentina: le ammonizioni possono costare gli ottavi

23/06/2018

A parità di punti, gol segnati e gol subiti entra in gioco il fair play, la correttezza in campo dei giocatori. Il conteggio avviene a seconda delle sanzioni ricevute e ha un saldo negativo. Si parte da un malus di -1 per un’ammonizione. Un’espulsione per doppio giallo vale -3, un rosso diretto -4 e la rara (ma possibile) combinazione tra giallo e poi rosso diretto addirittura -5. Al momento la squadra di Sampaoli ha tre ammonizioni (Mercado, Otamendi, Acuna, tutte rimediate contro la Croazia) e quindi un malus di -3, mentre quella di Hallgrimsson è stata addirittura troppo corretta (nessuna sanzione e nessun malus). Ancora 90' e capiremo chi farà compagnia alla Croazia negli ottavi di finale.