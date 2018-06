Mondiali 2018: Argentina, è Maradona show: dall'esultanza da santone al dito medio. E quel sonnellino...

26/06/2018

Quello di Diego Armando Maradona è stato un vero e proprio show in tribuna. Contro la Nigeria il Pibe de Oro ha dato spettacolo. Ha iniziato con l'esultanza spiritata e un po' da santone al gol di Messi . Poi, a fine primo tempo è stato protagonista di un sonnellino veloce. Per poi scatenarsi nel finale con il gol qualificazione di Rojo . Come? Mostrando il dito medio... E a condire il tutto è arrivato anche un leggero malore a fine gara. Guarda il video di Maradona portato in infermeria dopo il malore.

Mercoledì mattina Diego ha poi voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni con un post su Facebook: "Voglio solo dirvi che sto bene, che non sono e non sono stato ricoverato. Durante l'intervallo della partita con la Nigeria ho avuto un forte dolore alla nuca e un mancamento. Un medico - ha scritto l'ex numero 10 del Napoli e dell'Argentina - mi ha visitato e mi ha consigliato di tornare a casa prima del secondo tempo, ma ho deciso di rimanere perche' ci stavamo giocando il tutto per tutto. Come sarei potuto andarmene? Un bacio a tutti e grazie per il supporto... Diego ci sara' ancora per un bel po'!".