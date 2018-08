Mondiali 2018, a Kazan di fianco a CR7 spunta anche Messi

30/06/2018

Sono i dettagli a fare la differenza soprattutto quando in ballo c'è una delle più grandi rivalità sportive contemporanee, quella fra Messi e Cristiano Ronaldo. Le due star del football mondiale stanno cercando di incidere il loro nome su Russia 2018 e intanto qualcuno ha pensato di incidere i loro volti, simbolici, in vere opere d'arte. O meglio, a incidere quella di CR7 l'artista russo Dmitry Chalov ci aveva pensato mesi fa realizzando un murales dedicato al portoghese sulla facciata di un palazzo di Kazan, location scelta dai campioni d'Europa per la permanenza nella prima fase del Mondiale. Ora però, superata la fase a gironi, ad alloggiare a Kazan nell'hotel di fronte al palazzo col disegno di Cristiano è l'Argentina di Leo Messi, che immaginiamo non proprio estasiato di fronte a tante arte tesa a immortalare l'eterno rivale. Così a sostegno della Pulce è intervenuta una squadra: non quella l'Albiceleste ma di una serie di writers che ha provveduto a disegnare la faccia dell'argentino sul palazzo a fianco: 1-1 e palla al centro. In attesa che le combinazioni mondiali (ed eventuali passaggi del turno) mettano i due fenomeni uno di fronte all'altro, pronti a duellare a colpi di genio e non solo a guardarsi male dalle facciate di un palazzo.