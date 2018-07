Mondiali, è l'ora dei quarti: Uruguay-Francia e Brasile-Belgio

06/07/2018

Otto partite alla fine del Mondiale , la fase più calda è finalmente arrivata. Via ai quarti di finale, si comincia con due sfide meravigliose, quella della parte sinistra del tabellone. Alle 16.00 a Nizhny Novgorod tocca a. Alle 20.00 a Kazan tocca al. Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta sue in streaming su SportMediaset.it e sulle app

Tutto ruota attorno a Cavani: l'attaccante del Psg si è allenato a parte, e non dovrebbe partire tra i titolari. Condizionale d'obbligo, perché le parole del ct Tabarez nella conferenza di vigilia sono state vaghe: forse non dal primo minuto, ma è possibile che entri a gara in corso. Al suo posto dovrebbe partire titolare Stuani al fianco di Suarez: per il resto, confermata la formazione che ha steso il Portogallo. Muslera in porta e difesa formata da Caceres, Godin e Gimenez; Laxalt sulla sinistra, a destra Nandez e nel mezzo il trio Vecino-Torreira-Bentancur. Nella Francia mancherà il solo Matuidi squalificato: al suo posto Tolisso al fianco di Kantè e Pogba a centrocampo. Solita difesa a quattro Pavard, Varane, Umtiti ed Hernandez, solito trio offensivo Giroud, Mbappé e Griezmann. La Celeste è imbattuta contro la Francia ai Mondiali: una vittoria e due pareggi nei tre precedenti, l'ultimo nel 2010 (finì 0-0). FRANCIA-URUGUAY, DIRETTA STREAMING ALLE 16 SU SPORTMEDIASET.IT

ORE 20: BRASILE-BELGIO