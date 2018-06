Mondiale Russia 2018: Lula commenterà il Brasile... dal carcere

15/06/2018

L'ex presidente del Brasile Lula, incarcerato da due mesi per corruzione, inizierà una nuova carriera come opinionista sportivo la prossima settimana, commentando i Mondiali 2018 per un canale televisivo locale di San Paolo. "Abbiamo un opinionista nuovo ed esclusivo, Luiz Inacio Lula da Silva e non è uno scherzo", ha annunciato il giornalista Josè Trajano, presentatore del programma quotidiano, in un video su Facebook. "Scriverà le sue impressioni e ce le invierà. Noi le metteremo sullo schermo, tra virgolette, e saranno lette in onda", ha detto il 71enne ex direttore di 'ESPN Brasil' e noto militante della sinistra.



La prima cronaca di Lula sarà letta durante lunedì, il giorno dopo la prima partita del Brasile in Russia, contro la Svizzera, sul canale TVT, legato al sindacato dei metalmeccanici di Sao Bernardo do Campo, che ha presieduto negli anni '70. Dal suo primo giorno di prigione, a Lula, condannato ad una pena di 12 anni ed un mese, è stato concesso di installare un televisore nella sua cella per assistere alla vittoria della sua squadra del cuore, il Corinthians, nella finale del campionato statale di San Paolo. All'inizio di marzo, in un'intervista ad Afp a San Paolo, Lula ha espresso il suo ottimismo circa le possibilità che la Seleçao vinca il suo sesto titolo in Russia. "Il Brasile è competitivo, abbiamo un buon allenatore, una squadra equilibrata e giocatori con una buona esperienza internazionale", ha detto.