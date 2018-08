Mondiale 2018? No, Europeo... È dominio del Vecchio continente

06/07/2018

Sono rimaste in sei e il Mondiale è diventato un... Europeo. Francia, Belgio, Inghilterra, Svezia, Croazia e Russia fotografano il dominio del Vecchio continente. Detto del flop dell'Africa nella prima fase , è arrivata anche la debacle delle sudamericane nei quarti di finale. Prima Uruguay e poi Brasile hanno salutato la Russia. Così per la quarta volta consecutiva la coppa del mondo andrà in Europa: è datata 2002, infatti, l'ultima vittoria non europea con i verdeoro in Giappone e Corea. Francia e Inghilterra sperano di fare il loro bis Mondiale, ma occhio alle prime volte. Così l'albo d'oro è pronto ad aggiornarsi dopo Italia, Spagna e Germania.



Questo vuol dire anche l'allungo del Vecchio continente sul Sudamerica (prima dell'inizio del Mondiale eranno appaiati 11-9 per le europee). Un finale scontati diranno molti visto che mai una nazionale europea aveva vinto la rassegna iridata sul suolo nemico. E anche questa volta non ci sarà l'impresa, ma nessuno si aspettava sfide tutte europee dai quarti in poi. La Uefa ha fatto bingo.