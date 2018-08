Mondiale 2018: la Svizzera pareggia e approda agli ottavi

27/06/2018

LA PARTITA

Svizzera e Costa Rica si affrontano allo Stadio Nižnij Novgorod per l'ultima giornata del raggruppamento E del Mondiale di Russia 2018. Agli uomini di Petkovic basterebbe un pareggio per festeggiare la qualificazione al turno successivo, mentre la Costa Rica è già fuori dalla competizione e con l'obiettivo di centrare il primo gol. In campo diversi "italiani": Rodriguez del Milan, Behrami dell’Udinese, Dzemaili e Gonzalez del Bologna. Panchina per Freuler dell’Atalanta. Titolare inamovibile per la Svizzera anche l'ex juventino Lichtsteiner. Parte molto meglio la squadra di Ramirez che in 45 secondi colleziona ben due palle gol: prima ci prova Campbell con un tiro da fuori ben parato da Sommer, che si ripete sul colpo di testa ravvicinato di Borges deviando la sfera sul palo. Terza palla gol per la Costa Rica con Colindres che dal limite dell’area lascia partire una conclusione che termina di poco alto sopra la traversa. Clamoroso al 10’ quando ancora Colindres dai 25 metri sgancia una bomba che si stampa sulla traversa che salva, di nuovo, la Svizzera. Il primo brivido per Navas si registra al 17' con il destro da fuori di Gavranovic: palla sul fondo. Al 20' di nuovo Costa Rica pericolosa con il sinistro di Oviedo con Sommer che devia in angolo con l’unghia. Alla prima vera occasione passa la formazione svizzera: Lichsteiner crossa al centro per Embolo bravo ad arrivare sul secondo palo e fare da sponda per l'accorrente Dzemaili che di prima intenzione butta giù la porta con una staffilata che batte l'incolpevole Navas al 31'. Svizzera che sembra tutt’altra squadra rispetto a quella vista nei primi 10': la formazione di Petkovic ha preso fiducia e chiude il primo tempo in vantaggio. Il primo squillo della ripresa arriva dai piedi di Embolo che sul filtrante di Shaqiri ci prova da posizione defilata, ma il suo tiro è ben parato da Navas. Capovolgimento di fronte e la Costa Rica trova il pari e il primo gol di questo Mondiale: angolo di Campbell e colpo di testa preciso di Waston (56'). Quattro minuti più tardi esce il centrocampista dell’Udinese Behrami. Al 78' la fiammata di Drmic che colpisce la traversa di testa, poi proprio il numero 19 traduce in gol l’assist di Zakaria (88'). Interviene anche il Var per annullare un calcio di rigore per la Costa Rica inizialmente concesso dall’arbitro. Rigore che poi viene assegnato per fallo di Zakaria su Campbell: dal dischetto va Bryan Ruiz che coglie la traversa ma la palla va in porta dopo il tocco di schiena di Sommer (93'). Svizzera che può far festa per gli ottavi conquistati.