Mondiale 2018: Fiorello risponde a Schweinsteiger

28/06/2018

Hahahahaha Hahahaha!!!! Mai ridere delle disgrazie altrui ( purtroppo i tedeschi non potranno leggere questo tweet. Sono in aereo) pic.twitter.com/MnISW9ND3s

Tutto ha avuto inizio quando, inopportunamente, Bastian Schweinsteiger in diretta tv è stato chiamato a fare un pronostico sul possibile vincitore del Mondiale. Pensando di fare una gag divertente il centrocampista tedesco ha prima citato l'Olanda (anche loro assenti dalla competizione), ma ha poi virato sull'Italia. E' subito intervenuto Marco Materazzi che quella coppa l'ha alzata nel 2006. L'ex difensore dell'Inter ha postato: "Swanzi siamo favoriti come te a Dortmund nel 2006! Ti ricordi quando hai mangiato la pizza?". Difensore in campo, ma anche fuori quando si tratta di difendere la sua Nazione. Anche Fiorello a questo punto avrebbe potuto essere un bel difensore centrale, di interventi in tackle scivolato se ne intende.