Mondiale 2018, Argentina: la Croazia è decisiva. Sampaoli: "Non mettiamo pressione a Messi"

20/06/2018

"Questo Mondiale finora si è dimostrato molto complicato per diverse squadre che pensavamo avrebbero vinto la prima partita. E' successo anche a noi, ci siamo rimasti molto male per non aver vinto contro l'Islanda, e ora ci aspetta una partita difficilissima: la Croazia è forte". Il ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli, parla alla vigilia della sfida a Nizhni Novgorod in cui dopo il mezzo passo dei suoi contro gli islandesi, l'Albiceleste si gioca molto.



Ma non per questo, per Sampaoli, bisogna caricare Messi di responsabilità eccessive. "Sarebbe un errore mettere tutto il peso sulle sue spalle - ha detto il ct - è un Mondiale di milioni di persone e si vince e si perde tutti insieme. Lo spirito di gruppo ci renderà più forti".



Per la partita contro i croati Sampaoli ha un unico dubbio, se far giocare Meza o Perez a centrocampo, per il resto la squadra appare fatta, con la difesa a tre (Mercado, Otamendi, Tagliafico), e Messi in un tridente d'attacco con Aguero e Pavon.