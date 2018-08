Mondiali Russia 2018: Messi, parla la mamma: "Leo ha pianto per le critiche"

20/06/2018

Dopo il pari contro l'Islanda, giovedì l'Argentina non potrà permettersi passi falsi nel match con la Croazia. Una partita importante soprattutto per Messi, protagonista in negativo all'esordio con un rigore sbagliato che gli è costato parecchie accuse. "Noi soffriamo per le critiche che riceve - racconta la mamma di Leo all'emittente El Trece -. Dicono che a lui non importa e che gioca in nazionale solo per adempiere un obbligo, ma non è vero. Se vedessero Leo come lo vediamo e conosciamo noi, soffrendo e piangendo ogni volta, cambierebbero idea. Queste critiche lo feriscono e feriscono anche noi".