Mediaset: boom di ascolti per i match di Russia 2018

16/06/2018

Boom di ascolti per le partite di Russia 2018 trasmesse sulle Reti Mediaset. La supersfida "Portogallo-Spagna", in diretta alle ore 20.00 su Canale 5, ha realizzato numeri da capogiro: 7.027.000 spettatori totali, con il 33.35% di share (38.72% di share commerciale).

La gara tra la "Roja" e i campioni d'Europa in carica del Portogallo ha toccato punte di 8.610.000 spettatori e del 37.12% di share, raggiunti in occasione del calcio di punizione di Cristiano Ronaldo, che ha fissato il risultato sul 3-3 finale.

Successo anche sul pubblico più giovane, con una media del 48.22% di share tra i 15-24enni e del 43.8% di share sul target compreso tra i 15-34 anni. In day-time, ascolti al top anche per i match in onda su Italia 1: alle ore 14.00, "Egitto-Uruguay" ha conquistato 2.779.000 spettatori con il 20.16% di share (25.19% di share commerciale), con picchi di 3.059.000 spettatori e il 24.64% di share; a seguire, alle ore 17.00, benissimo "Marocco-Iran", con 2.378.000 spettatori con il 22.99% di share (26.43% di share commerciale) e picchi di 2.784.000 spettatori e il 24.69% di share.