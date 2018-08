Mediaset, ancora ascolti record per i Mondiali: per Brasile-Svizzera punte oltre i 9 milioni

18/06/2018

Altra giornata da record per gli ascolti delle partite di Russia 2018 trasmesse sulle Reti Mediaset . La sfida Brasile-Svizzera, in diretta alle ore 20.00 su Canale 5, ha fatto registrare numeri da capogiro: 7.461.000 spettatori totali, con il 36.33% di share (41.45% di share commerciale). La gara tra la Seleçao e la Nazionale elvetica ha toccato punte di 9.116.000 spettatori e del 45.58% di share. Successo anche sul pubblico più giovane, con una media del 57.7% di share tra i 15-24enni e del 49.34% di share sul target 15-34 anni.

In day-time, boom anche per i match in onda su Italia 1: alle ore 17.00, Germania-Messico ha realizzato 5.202.000 spettatori con il 39.39% di share (43.04% di share commerciale) raggiungendo picchi di 6.325.000 spettatori e del 49.97% di share; alle ore 14.00, benissimo Costa Rica-Serbia, seguita da 3.540.000 spettatori con il 23.38% di share (25.54% di share commerciale) e con picchi di 4.349.000 spettatori e del 33.41% di share.