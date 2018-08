Mbappé come Neymar: che simulazione

06/07/2018

Scintille durante Uruguay-Francia per colpa di Mbappé. Quando mancavano pochi minuti alla fine l'attaccante francese, forte del vantaggio di 2-0, si è concesso un colpo di tacco per poi simulare clamoramente dopo un lieve contatto con Gimenez. Fatto che Godin non ha preso bene e in campo si è scatenata una rissa.