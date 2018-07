Luis Enrique nuovo ct della Spagna

09/07/2018

Luis Enrique è il nuovo commissario tecnico della Spagna. La federazione iberica ha voltato pagina, lasciandosi alle spalle il deludente Mondiale in Russia chiuso con l'eliminazione agli ottavi per mano della Russia. Il regno ad interim di Hierro, subentrato all'esonerato Lopetegui a pochi giorni dall'inizio del torneo, è finito, la guida passa all'ex tecnico di Roma e Barcellona, eletto all'unanimità. Ha fimato fino all'Europeo 2020.