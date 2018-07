Legends Super Cup: delusione Italia, la finale va alla Russia

13/07/2018

Niente da fare per l'Italia, che perde 7-6 la finale di Legends Super Cup con la Russia. Gli azzurri infiammano il Megasport di Mosca con Totti che firma il vantaggio (3'), ma i padroni di casa ribaltano il risultato con 3 gol prima che l'Italia riapra la gara sulla sirena con Zaccardo e ancora l'ex giallorosso. Nella ripresa gli azzurri affondano, poi recuperano tre reti in 1' con Di Michele, Delvecchio e Zauri, ma un errore di Totti costa il ko.

Inizia alla grande l’Italia nella finale di Legends Super Cup contro la Russia. Al 3’ infatti è il solito Totti a portare avanti gli azzurri, poi però la Russia reagisce e rifila tre reti a Sebastian Frey con Kovtun (al 12’ con la decisiva deviazione di Zambrotta), Golovkoy (13’) e Alenichev (16’). La Nazionale azzurra reagisce al 18’ con Zaccardo, in proiezione offensiva, ma i russi approfittano ancora una volta di una distrazione della retroguardia azzurra e firmano il poker ancora con Alenichev (19’). Al 20’ è ancora l’ex capitano della Roma a segnare, accorciando così le distanze.



Nella ripresa altra dormita della difesa azzurra, altro gol russo con Kornaukhov (21’). Dopo che Alenichev firma la tripletta al 30’, l’Italia rientra in gara dapprima con Di Michele e poi con Del Vecchio, entrambi al 34’. Il pareggio arriva al 35’ con Zauri a porta vuota. Un errore di Totti, 1’ dopo, però regala il nuovo vantaggio alla Russia che segna con Golovkoy. L’Italia si ferma ad un passo dalla vittoria, dopo una grande rimonta che, alla fine, non è bastata: nel finale proteste degli azzurri per un rigore ai danni di Totti non fischiato.