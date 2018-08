La sceneggiata, Neymar reagisce così: "C'è qualcuno che vuole minarmi"

02/07/2018

"Le critiche, le accuse? Lo so, c'è gente che vuole minarmi, ma io non ci casco. Sono qui per giocare il mio calcio e aiutare il Brasile ad andare avanti e a vincere il Mondiale. Le altre cose non mi interessano, io gioco il mio calcio". O Ney Neymar e un dopo-partita che non è solo il 2-0 al Messico, la gioia di un gol e di assist, ma è anche l'attacco diretto (a lui) per quella sceneggiata a bordo-campo, al 26' della ripresa, per un banale tocco a una caviglia, da parte del messicano Layun.



Neymar si è accartocciato su se stesso, con grida di dolore e smorfie conseguenti. L'arbitro Rocchi ha guardato da vicino, il Var ha fatto il resto, lo si era capito quasi al volo: una sceneggiata, non la prima della sua carriera. Nessun provvedimento e Neymar è tornato in campo. Normalmente.



E' un qualcosa di negativo, di sbagliato che sta emergendo attorno a lui, alle sue partite, alla sua carriera e a questi atteggiamenti che sono lontani anni luce dalla sua classe. Perché insiste, allora? La sua prima risposta è stata così: "C'è, qualcuno che vuole minarmi". Accusarlo, rompere qualcosa dentro o attorno a lui.